كيرا نايتلي تظهر في جلسة تصوير جديد للترويج لفيلم Colette

بعد مشاركتها بمهرجان تورنتو السينمائي للترويج له، افتتحت النجمة كيرا نايتلي العرض الخاص لفيلمها الجديد Colette ضمن فعاليات مهرجان لندن السينمائي الدولي، بعد يوم من افتتاحها للعرض الجماهيري للفيلم بالعاصمة الإنجليزية.





وتجسد كيرا نايتلي في فيلمها الجديد Colette شخصية الروائية الفرنسية التي اشتهرت في مطلع القرن العشرون ونهاية القرن الـ 19.





وعقب ذلك ظهرت كيرا، في جلسة تصوير جديدة جمعت بينها وبين نجم الفيلم الفنان الإنجليزي دومنيك ويست.



