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مدير الكرة بـ إنبي : التزامنا الصمت أمام الحكام لن يطول

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:05 م
مدير الكرة بـ إنبي : التزامنا الصمت أمام الحكام لن يطول
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أحمد شاكر
 

أبدى عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، استياؤه من الظلم التحكيمي الذي يتعرض له فريقه، مشيرا بأن عدم اعتراضهم على الحكان لن يطول.


وقال مدير الكرة بإنبي:" نحترم التحكيم كمبدأ اساسي و لن يطول عدم اعتراضنا رغم عدم احتساب ضربات جزاء لصالحنا في أربع مباريات بينما تحتسب ضدنا أهداف من تسللات واضحه".


وعن لمواجهة الفريق أمام بتروجت بالدوري قال:" المهندس علاء خشب رئيس نادي إنبي و نائبه زكريا السيد يحضران التدريب الختامي للفريق قبل سفره للسويس لمباراة بتروجت واجتمعا مع المدير الفني خالد متولي".



المزيد عن: مدير الكرة كورة عبد الناصر محمد رياضة انبي
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