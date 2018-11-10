مدير الكرة بـ إنبي : التزامنا الصمت أمام الحكام لن يطول
السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:05 مأحمد شاكر
أبدى عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، استياؤه من الظلم التحكيمي الذي يتعرض له فريقه، مشيرا بأن عدم اعتراضهم على الحكان لن يطول.
وقال مدير الكرة بإنبي:" نحترم التحكيم كمبدأ اساسي و لن يطول عدم اعتراضنا رغم عدم احتساب ضربات جزاء لصالحنا في أربع مباريات بينما تحتسب ضدنا أهداف من تسللات واضحه".
وعن لمواجهة الفريق أمام بتروجت بالدوري قال:" المهندس علاء خشب رئيس نادي إنبي و نائبه زكريا السيد يحضران التدريب الختامي للفريق قبل سفره للسويس لمباراة بتروجت واجتمعا مع المدير الفني خالد متولي".
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