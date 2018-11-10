مدير الكرة بـ إنبي : التزامنا الصمت أمام الحكام لن يطول

أبدى عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، استياؤه من الظلم التحكيمي الذي يتعرض له فريقه، مشيرا بأن عدم اعتراضهم على الحكان لن يطول.





وقال مدير الكرة بإنبي:" نحترم التحكيم كمبدأ اساسي و لن يطول عدم اعتراضنا رغم عدم احتساب ضربات جزاء لصالحنا في أربع مباريات بينما تحتسب ضدنا أهداف من تسللات واضحه".



