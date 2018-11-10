أبرز النصائح لعروس الشتاء لاختيار تسريحة شعر مناسبة

عند اختيار تسريحة شعر مناسبة يوم زفافك عليك اتباع أبرز النصائح التالية لإطلالة جذابة ومبهجة، ومنها:-





أعرضي على مصفف الشعر الخاص بكِ طرحتكِ واكسسوار الشعر الذي اخترتِهِ لفستانِك.

من خلالهما يمكن لمصفّف الشعر تنسيق التسريحة ولون الشعر، ليتلاءما معهما ويمكن أن ينصحكِ بإضافة اكسسوار آخر مثلًا.

عندما تعتمدين تسريحات الطبيعية والناعمة طبّقي هذه النصائح:

- أضيفي الاكسسوارات الناعمة التي تضفي جمالًا على اطلالتكِ.

- جرّبي هذا النوع من التسريحات قبل الزفاف، أي في البروفا، كي تكوّني فكرة عن اطلالتكِ في يومكِ الكبير.

- اهتمّي بشعركِ قبل أسابيع من يومكِ المنشود، كي يبدو الشعر كثيفًا وصحيًّا.

- الجئي إلى الخُصل المجعّدة كي يبدو شعركِ أكثر كثافة.

- يُمكن أن تضيفي الجدائل الصغيرة.