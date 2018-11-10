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مكونات سلطة الجرجير بالرمان

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:14 م
مكونات سلطة الجرجير بالرمان
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المقادير
- الجرجير : 4 اكواب (مفروم) 
- الرمان : كوب (حب) 
- ملح : ربع ملعقة صغيرة 
- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان 
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 
- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة 
- الثوم : فص (اختياري) 
- الجوز : ربع كوب (مفروم / اختياري) 

طريقة التحضير
1. في وعاء صغير نضع الثوم المهروس مع عصير الليمون والملح والفلفل الأسود، ونخلط هذه المُكوّنات جيّداً بالملعقة أو بمضرب يدوي، ثم نضع زيت الزيتون على الصلصة.

2. نضع الجرجير والرمّان في طبق كبير، ونضع فوقه الخليط الذي حضّرناه ونُقلّب ثم نضع الجوز المفروم، ثم نُقدّمه مُباشرةً.
المزيد عن: مكونات كتشينو طريقة عمل سلطة المطبخ الطبخ الجرجير التحضير
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