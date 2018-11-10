مكونات سلطة الجرجير بالرمان

المقادير

- الجرجير : 4 اكواب (مفروم)

- الرمان : كوب (حب)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- الثوم : فص (اختياري)

- الجوز : ربع كوب (مفروم / اختياري)





طريقة التحضير

1. في وعاء صغير نضع الثوم المهروس مع عصير الليمون والملح والفلفل الأسود، ونخلط هذه المُكوّنات جيّداً بالملعقة أو بمضرب يدوي، ثم نضع زيت الزيتون على الصلصة.



