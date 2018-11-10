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تعرف على الإرشادات الواجب اتباعها في حال حدوث حريق

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:37 م
تعرف على الإرشادات الواجب اتباعها في حال حدوث حريق
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كريم المنجي
 

تقدم لكم بوابة الفجر، مجموعة من التعليمات التي يجب اتباعها عند مغادرة المنزل أو الشقق السكنية أثناء اندلاع الحريق لمنع وقوع مصابين أو متوفين بحروق واختناقات وهي:

 

1- التحلى بالهدوء وعدم الارتباك واتباع إرشادات الحماية المدنية.

 

2-الاتصال على رقم الحماية المدنية 180.

 

3- فصل الكهرباء عن جميع الأجهزة الكهربائية والإضاءات في المكان.

 

4-مغادرة المكان فورًا وعدم الاتجاه لحمل أى متعلقات غير شخصية وعدم محاولة الدخول لأى غرفة بها حريق أو دخان.

 

5 -استخدام الطرقات والممرات الخالية من النيران والسير فى خط مستقيم بجانب الجدران.

 

6-مساعدة الحالات الصعبة وذوى الإعاقه إن أمكن.

 

7-عدم استخدام المصاعد الكهربائية واستعمال السلالم المخصصة للهروب، والتواجد بمكان التجمع المحدد لهذا الغرض.

 

8-عدم القفز من الطوابق العليا إذا حاصرت النيران أو الدخان الأشخاص.

 

9-الحرص على فتح النوافذ للحصول على الهواء وطلب المساعدة من الآخرين.

 

10-في حالة تسرب الدخان إلى المكان وبكثرة يتم الحبو على الركبتين واليدين والحفاظ على الرأس الى الأمام

 

11-الاستمرار بالحبو ومغدارة منطقه الحريق بأسرع ما يمكن والاتجاه إلى مخرج الطوارئ واستعمال السلالم للنزول.

 

12-التوجه إلى الساحات المكشوفة في المنزل لآنها أكثر الأماكن أمانا.

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