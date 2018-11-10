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سوريا تبعث رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة غارات للتحالف الدولي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:48 م
سوريا تبعث رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة غارات للتحالف الدولي
الخارجية السورية - أرشيفية
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وكالات
 
بعثت سوريا، اليوم السبت، رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لإدانة غارات للتحالف الدولية أسفرت عن مقتل مدنيين.

وقالت وكالة "سانا" السورية الرسمية إن "وزارة الخارجية توجه رسالتين إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن الجريمة التي ارتكبتها طائرات التحالف غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة، مساء أمس، والتي أدت لاستشهاد نحو 26 مدنيا في قرية هجين شرق مدينة دير الزور".

وأضافت الخارجية "الجريمة البشعة في هجين تعري مرة أخرى مزاعم الولايات المتحدة الزائفة عن مكافحة الإرهاب، وتؤكد أن هدفها قتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب السوري".

كما جددت سوريا مطالبتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لمنع تكرار اعتداءات التحالف الدولي واتخاذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق.

المزيد عن: مجلس الامن غارات للتحالف الدولي سوريا الخارجية السورية التحالف الدولي
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