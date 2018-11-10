"تسبب بإصابة 11 تلميذا".. حبس سائق أتوبيس مدارس الكنانة 6 أشهر

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، سائق أتوبيس مدارس "الكنانة"، بتهمة التسبب في إصابة 11 تلميذا عقب انقلاب الأوتوبيس بسبب إهماله، وقيادته بسرعة كبيرة، بالحبس 6 أشهر وكفالة 1000 جنيه.

ودفع محامي المتهم، بعدم وجود القصد الجنائي، وفجائية الحادث نتيجة وجود بقعة زيت بالطريق كما أثبتت التحريات، وعدم تعاطي المتهم لأي من المواد المخدرة، وفقا لتحليل المخدرات، كما دفع بعدم تقديم أي من أهالي التلاميذ ببلاغ ضد المتهم، كما دفع بسلامة السيارة الناقلة للتلاميذ وفقا لتقرير المهندس التقني.

وكشفت تحقيقات ومعاينة النيابة لمكان حادث انقلاب أوتوبيس مدرسة الكنانة، كذب ادعاء سائق الأتوبيس بأن سبب الحادث وجود بقعة زيت على الأرض، حيث تبين أن مكان الحادث لا يوجد به أي بقع زيت.