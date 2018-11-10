اليمن ينتقد نشر "واشنطن بوست" مقالاً كتبه مجرم حرب حوثي

رأت وزارة الخارجية اليمنية اليوم السبت، أن نشر صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقال رأي كتبه قيادي في صفوف المتمردين الحوثيين أمر "معيب"، واصفة الكاتب بأنه "مجرم حرب".





وفي خطوة نادرة، نشرت الصحيفة الأمريكية أمس الجمعة مقالاً باسم محمد علي الحوثي، القيادي في صفوف الحوثيين المدعومين من إيران.





وكتب وزير الخارجية اليمني في الحكومة المعترف بها خالد اليماني على حسابه على تويتر بالإنجليزية: "من كان ليتصور أن يرى مجرم حرب من أمثال محمد علي الحوثي يفبرك لغة سلام في واشنطن بوست!ّ عملاء إيران بدؤوا يجدون طريقهم إلى الصحافة الأمريكية"، وتابع "يا له من أمر معيب!!".





كما كتب في تغريدة بالعربية "لا يمكن لمن يسفك دماء اليمنيين، ومن انقلب على مخرجات الحوار الوطني، واختطف الدولة بقوة السلاح (...) أن يتشدق باسم السلام".