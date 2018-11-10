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"عبدالعال" يُمهل الحكومة أسبوعا للرد على بيانات النواب.. و"مروان" يبرر

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:38 م
عبدالعال يُمهل الحكومة أسبوعا للرد على بيانات النواب.. ومروان يبرر
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إسلام شعراوي
 
أمهل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم السبت، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أسبوعا وأحد فقط للرد على البيانات العاجلة المُقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب، قائلا: "إنه منذ أسبوعين تقدم النائب إسماعيل نصر الدين ببيان عاجل بشأن الاعتداء على حديقة 6 أكتوبر بحلوان إلا أن الحكومة لم ترد وسأفعل أدوات الرقابة الأخرى تجاه الحكومة إن لم ترد على البيانات العاجلة المقدمة من النواب خلال أسبوع".

من ناحيته برر المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، تأخر رد الحكومة بانشغال أجهزة الدولة كلها بمنتدى الشباب العالمي.
المزيد عن: مجلس النواب علي عبد العال بيانات عاجله أخبار مصر
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