"وفيات واستقالات حكومية".. ماذا يحدث في الدول العربية جراء السيول؟

في سابقة فريدة، تشهد معظم الدول الخليجية والعربية، أجواء مناخية سيئة، إذ تسودها حالة من السيول والإعصارات والأمطار الغزيرة، التي تسببت في وفاة البعض من المواطنين كما حدث في الأردن والكويت.





غرق الشوارع السعودية

شهدت العاصمة السعودية، سيولاً جارفة أدّت إلى غرق بعض الشوارع الرئيسية وإغلاقها، حسبما أكّدت مديرية الدفاع المدني.





وقالت المديرية إنها تلقّت عددًا من البلاغات حول احتجاز مركبات في تجمّعات مياه بمواقع متفرّقة، وذلك جراء الأمطار الغزيرة.





وأشارت إلى أنه تم إنقاذ 93 شخصًا، في حين بلغ عدد المركبات المتضرّرة 71 مركبة، ولم تسجَّل أي إصابات أو وفيات.





وفيات وسيول في الكويت

وشهدت العديد من مناطق الكويت، أمس، أمطارًا غزيرة تحوّلت إلى سيول جرفت المركبات وداهمت المنازل، وسط استنفار حكومي.





وتوفّي شخص، في ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة، نتيجة السيول التي تشهدها الكويت، وهو ما دفع وزير الأشغال العامة، حسام الرومي، إلى تقديم استقالته.





وعلى أثر ذلك قدّم وزير الأشغال العامة في البلاد استقالته، معرباً عن أسفه إزاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات المواطنين بسبب الأمطار، مضيفًا "الجميع يعرف أني مستجدّ في عملي بوزارة الأشغال العامة، وقد حرصت على بذل قصارى جهدي من أجل القيام بمهام مسؤولياتي".





وفيات في الأردن

وفي الأردن، يطرأ انخفاض أخر على درجات الحرارة، لتتدنى عن معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، وتسود أجواء باردة نسبيًا في عموم المناطق، ومتقلبة بين غائمة جزئيًا وغالبًا غائمة، وتهطل زخات من الأمطار مع ساعات الصباح الباكر في كامل الشريط الغربي من المملكة بما فيها المدن الرئيسية، كما يتوقع تدنى مدى الرؤية الأفقية فوق الجبال بفعل الضباب الكثيف أحيانًا والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

وخلال ساعات النهار، تهطل زخات من الأمطار على فترات متباعدة فى شمال ووسط المملكة، بينما تنتظم فوق مرتفعات الطفيلة والشراه جنوبًا، وتتحول الرياح لتصبح غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار فى المناطق الصحراوية خاصة الجنوبية منها.





ووقعت في الأردن، أكبر الخسائر حيث لقي 11 شخصًا حتفهم خلال أقل من 24 ساعة، وذلك بعد نحو أسبوعين على وفاة 21 مواطنًا نتيجة سيول عارمة في منطقة البحر الميت.





أجواء باردة في فلسطين

أما فلسطين، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.







