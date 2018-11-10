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خبير سويدي في جراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبي العالمي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:30 م
خبير سويدي في جراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبي العالمي
المركز الطبى العالمي
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كريم وزيري
 
يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير السويدي بجراحة المخ والأعصاب الأستاذ الدكتور/ تيت ماتيسون خبير جراحات أورام المخ وأورام قاعدة الجمجمة وأورام العصب السمعى والجسم الصنبورى وجراحات آلام العصب الخامس وذلك خلال الفترة من 16 – 22 / 11 / 2018 .

ويستقبل المركز الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين بالعيادة التحضيرية طوال أيام الأسبوع عدا يومى الخميس والجمعة .
المزيد عن: جراحات المخ المركز الطبي العالمي الأعصاب أورام المخ
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