"برلماني" يتقدم ببيان عاجل حول انهيار النصر للأسمدة بالسويس





وتابع أن "الشركة وعمالها وكل خبراتها الفنية تعاني الآن من الإهمال والتردي بسبب الفساد والتراخي فى عدم تطويرها رغم أنها مملوكة بالكامل للحكومة "قطاع عام"، وسبق وزارها عدد من وزراء التخطيط والصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام، وكان آخر الوزراء أشرف الشرقاوي الذي وعد بتطويرها".





وأشار إلى أنه رغم إمكانيتها من الأراضي الشاسعة والخبرات الفنية وموقعها المتميز وقربها من الموانئ والسكة الحديد والمواصلات إلا أنها تركت للوعود الوهمية، وهو الأمر الذي يضر بالاقتصاد الوطني والأمن الغذائي المصري ويهدد العمال بالتشريد.



وطالب بتوجيه طلب باستدعاء وزير قطاع الأعمال العام، استنادًا إلى المادة 134 من الدستور، لمناقشته حول تحديد خطة لتطوير هذا المصنع المهم والجدول الزمني لهذا التطوير من أجل إنقاذ قلعة صناعية مهمة لبلادنا.





ولفت إلى أنه قدم خلال دور الانعقاد الأول والثاني والثالث بيانات عاجلة، وطلبات إحاطة إلى وزير قطاع الأعمال السابق والأسبق ولم يتم أي شيء على أرض الواقع غير تصريحات من الوزراء لإنقاذ الشركة دون تنفيذ.

تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، من أجل استدعاء وزير قطاع الأعمال، بسبب ما تشهده شركة النصر للأسمدة بالسويس من تدهور في أوضاعها.وقال في بيانه، "إن شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بمنطقة عتاقة بالسويس تعتبر رائدة في صناعة السماد فى مصر بإنتاجها الشهير "أبو طاقية" وغيرها من أنواع الأسمدة الحديثة من نترات الأمونيا، وهو يعد أحد أهم المصانع التى تساعد على توفير الأمن الغذائي المصري والتى كانت تقدم للفلاح أرقى أنواع المنتجات وتقوم بالتصدير أيضًا".