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"برلماني": شرم الشيخ أصبحت مدينة على طراز عالمي بفضل السيسي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:26 م
برلماني: شرم الشيخ أصبحت مدينة على طراز عالمي بفضل السيسي
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إسلام شعراوي
 
قال النائب مجدى بيومى، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مدينة شرم الشيخ شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحت مدينة على طراز عالمى فى كافة المجالات والقطاعات وخاصة فى تنظيم المؤتمرات العالمية.

وأضاف أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، فى تصريحات له، أن المدينة تتمتع بشبكة عالمية من الطرق والكباري، وهذا يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بتطوير شبكة الطرق على مستوى كافة المحافظات، ذلك لأن منظومة الطرق هى بداية الاستثمار وهذا ما بدأ يتحقق على أرض الواقع، مُشيرًا إلى أن شرم الشيخ شهدت وستشهد خلال الأيام المقبلة تنظيم العديد من المؤتمرات العالمية، وهذا بفضل موقعها وما أصبحت عليه، والجهود المبذولة على الأرض. 

وأكد بيومي، أن نجاح منتدى شباب العالم المنتهى منذ ساعات خير دليل على أن الاستعدادات كانت على أعلى مستوى، وأن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حريص على وضع لمسات وأعمال فنية في كافة ربوع المحافظة وتحديدا مدينة شرم الشيخ حتى تكون محط أنظار العالم.
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