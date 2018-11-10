وزيرة الثقافة من القليوبية: إقامة 24 ملتقى للشباب خلال العام الجاري:نهدف لتنمية الوعي والانتماء لشبابنا (فيديو وصور)

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة،عن اقامة24 ملتقي للشباب خلال العام الجاري، وتعميم الملتقي على الـ 6 اقاليم التابعة لوزارة الثقافة، مشيدة بالحماس الذى أظهرة الشباب خلال اللقاء، وهو ما دفعها للموافقة على اقامة تلك الملتقيات.



ووجهت عبد الدايم، الشكر للدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والدكتور أحمد عواض رئيس هيئة الثقافة، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، على حسن تنظيم الملتقي الإقليمي الاول لشباب الجامعات المصرية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي تحت شعار "الثقافة والشباب فى المواجهة" وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وأكدت الوزيرة خلال كلمتها بافتتاح الملتقي، أن الملتقي يأتي تعزيزا للاستفادة من الموارد البشرية ولتنمية الوعي والانتماء لدي الشباب، وهو يأتي تحقيقا لبرنامج عمل وزارة الثقافة خلال المرحلة الراهنة، والتى يدخل ضمن اتجاهات الدولة الرامية الي مد جسور التواصل مع الشباب وتمكينهم والاستماع الي وجهات النظر الخاصة بهم، وتأهيلهم لتولي مواقع المسؤولية.



وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تقدم عبر البرامج والقطاعات المختلفة التى تسعى لنشر القيم الايجابية في المجتمع ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية ودعم العمل الثقافى لحماية العمل الثقافى، فهذا الملتقي يعد نموذ رائعا لهذه الملتقيات.



ويتضمن جدول الأعمال كلمة للدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وأحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم يقسم الملتقي الى ثلاث ورش الأولى بعنوان "الشباب في موقع المسؤلية" ويديرها الدكتور كمال غلاب نائب وزير التخطيط والمتابعة الأسبق والمهندس هانى محمود وزير الاتصالات السابق، والدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف السابق.



أما المرحلة الثانية فتأني تحت عنوان، "الإدارة وريادة الأعمال" ويديرها كلا من الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة، والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.



والمرحلة الثالثة تأتي تحت عنوان الشباب والثقافة وتنمية المجتمع ويديرها رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه، ويختتم اللقاء بكلمة لرئيس الهيئة وإعلان توصيات الملتقى، ثم كلمة للدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وختام أعمال الملتقى.