لافروف يبحث مع وزيرة خارجية النمسا العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف مع نظيرته النمساوية كارين كنايسل، خلال اتصال هاتفي العلاقات بين موسكو وفيينا على ضوء اعتقال العقيد النمساوي السابق المشتبه به بالتجسس لصالح روسيا .





وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم السبت، إن لافروف أكد لنظيرته أنه "يجب مناقشة أية مخاوف مشتركة محتملة من خلال قنوات الحوار الراسخة وعلى أساس الحقائق".





فيما أعربت وزيرة الخارجية النمساوية عن أملها بألا يعكّر سلوك فيينا بشأن قضية التجسس صفو العلاقات مع موسكو.



