وسادة نوم الحامل.. المزايا والعيوب

يمكن استخدام وسادة نوم الحامل بداية من الشهر الرابع لضمان نوم أكثر راحة لصحتك وصحة جنينك، ولكن مثلما لها مميزات لها عيوب، ومن هنا نطلعكِ عزيزتي على المزيا والعيوب:-





مميزات وسادة نوم الحامل:

- دعم منطقة البطن والظهر والساقين بالإضافة إلى منطقتي الرقبة والكتف للحفاظ على راحة المرأة الحامل.

- تساعد المرأة الحامل التغلب على ضيق التنفس والتنفس بالشكل الصحيح والشعور بالاسترخاء دون اضطرابات.

- تخلص الحامل من الشعور بالأرق والنوم بعمق بعيدًا عن قلق كثرة التقلب أو النوم بطريقة خاطئة.

- تساعد وسادة نوم الحامل في حل مشكلة الضغط على منطقة البطن المزعجة للأم الحامل وجنينها.

- تتكيف وسادة نوم الحامل مع مختلف وضعيات الحامل لتناسب كافة متطلبات فترة حملها.

- تساعد في دعم وضعيات نوم وجلس الحوامل من ذوي البطن الكبيرة أو الحوامل في تؤام.

- تجنب الحامل مشكلة انتفاخ وتورم القدمين في شهور الحمل الأخيرة.

- تساعد على تنشيط الدورة الدموية للحامل وتمنع آلام المفاصل.

- لا تقتصر فوائد الحمل على الأم فقط، فيمكنك استخدامها بعد الولادة لرعاية رضيعك، ويمكنك وضع الطفل الرضيع عليها ورفعه بطريقة صحيحة لإرضاعه لتجنب آلام الرقبة والظهر المتعارف عليها خلال هذه المرحلة.





عيوب وسادة نوم الحامل:

- تحتاج وسادة نوم الحامل إلى مساحة كبيرة للتخزين.

- قد تكون تكلفة وسادة نوم الحامل عالية مقارنة بإن استخدامها مؤقت لفترة محددة.

- غير عملية لبعض الحوامل متلئات الوزن.