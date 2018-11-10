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الخارجية الأمريكية: إيران مسؤولة عن الدمار في اليمن

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:32 ص
الخارجية الأمريكية: إيران مسؤولة عن الدمار في اليمن
بومبيو
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وكالات
 
حمّل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، النظام الإيراني مسؤولية الحرب اليمنية، متهماً طهران بتغذية ميليشيات الحوثي، والتي أدت إلى نشوب الحرب الأهلية التي تسببت في الموت والدمار داخل اليمن.

وأكد بومبيو، في لقائه مع قناة "بي بي سي" الفارسية، أن إيران مستمرة في تسليح الانقلابيين، الذين يطلقون الصواريخ على الرياض، مشيراً إلى أن إيجاد الحل السياسي مرتبط بوقف طهران دعمها للحوثيين.

كما أضاف أن إيران لم تقدم شيئاً للإغاثة الإنسانية لليمنيين رغم تسببها في الحرب، معتبراً ذلك فرقاً جوهرياً بينها وبين المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن السعوديين قدموا ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية لليمن.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن لـ"العربية" أن بريطانيا تتشاور مع أطراف عربية والولايات المتحدة في خط مشروع قرار جديد حول اليمن تأمل في تقديمه ليصوت عليه مجلس الأمن خلال أسابيع.

وأكد الدبلوماسيون أن الصين، رئيسة المجلس، تفضل التصويت على مشروع القرار في السادس عشر من نوفمبر، وهو اليوم الذي سيقدم فيه مارتن غريفثس إحاطته عن المشاورات القادمة.

كما ذكروا أن جولة المشاورات التي كان يريدها غريفثس نهاية نوفمبر الحالي لن تعقد إلا حوالي منتصف ديسمبر.

وتوقعت المصادر أن يتدخل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وكذلك البريطانيون والأمريكيون في هذه الترتيبات و عدم تركها لغريفثس وحده.

وأبان الدبلوماسيون أن هناك آمالاً بأن يحقق مشروع القرار وقف النار والأعمال العدائية وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية وتوزيعها وفقاً للحاجة، مشددين على أنه في حال نجاح غريفثس في إحراز اتفاق تنفيذ إجراءات بناء الثقة بين الأطراف فسيتم شملها في مشروع القرار .

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