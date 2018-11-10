أبرزها "كشف أثري جديد في سقارة".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ اكتشاف أثري جديدة في سقارة.





البابا تواضروس يترأس قداس "الأربعين" للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الأربعين لذكرى الأربعين لتنيح الأنبا بيشوى، بدير القديسة دميانة بناحية بلقاس بالدقهلية.





وشارك عدد كبير من الأساقفة والكهنة في قداس الأربعين، ومن بينهم الأنبا صرابامون، رئيس دير الأنبا بيشوى، الأنبا باخوميوس مطران دمنهور والبحيرة، والأنبا إبرام أسقف الفيوم، والأنبا صليب أسقف ميت غمر، والأنبا داود أسقف المنصورة، و الأنبا ميتأوس رئيس دير السوريان، و الأنبا بيجول رئيس دير المحرق، و الأنبا يؤنس أسقف أسيوط، والأنبا كاراس أسقف المحلة، والأنبا مقار أسقف العاشر، والأنبا يوحنا أسقف إمبابة.





كما وصل اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، والدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية السابق، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والشيخ السيد جنيدى رئيس منطقة الأزهر بالدقهلية، وحازم نصر رئيس اللجنة النقابية لصحفيى الدقهلية.





كشف أثري في سقارة

أكد الدكتور خالد عناني وزير الآثار ، أن اكتشاف اليوم بجبانات سقارة هو اكتشاف من بين ثلاثة اكتشافات سيتم الإعلان عنها تباعًا، موضحًا أنه لن يكون الأخير .

وأضاف وزير الأثار، أنه كان هنا مجموعة مقابر من الدولة الحديثة، وكان فىفرنسيين شغالين هنا من الثمانينات ولكن العمل توقف تم استئناف العمل وفي بداية الكشف وجدنا ٣ مقابر من الدولة الحديثة و٤ مقابر من الدولة القديمة.





استلام الدفعة الثانية من التابلت المدرسي

وصرح أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدفعة الثانية من التابلت المدرسى، قد تم استلامها بالفعل من قبل الوزارة، مشيرا إلى إن منظومة التعليم الجديدة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ ومنظومة الامتحانات الروتينية، وهي تعتمد بالأساس على أجهزة «التابلت» المعبّأة بالمناهج الدراسية، بمختلف الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية.

وأوضح صابر، أن الوزارة اتفقت مع عدد من الشركات على تطوير المناهج التعليمية، بالإضافة إلى تخزين «الفيديوهات» والكتب الخارجية مثل «الأضواء» على ذاكرات الأجهزة، وأن تجربة الامتحانات لن تعتمد على «عداد الدرجات»، وأن الاختبارات تهدف إلى تقييم مدى فهم الطالب، بالتعرض إلى موضوع معين والرد على الأسئلة حول هذا الموضوع.





افتتاح مؤتمر الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج

كما افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، مؤتمر الاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس الثامن بالقاهرة، بمشاركة 12 دولة عربية تحت عنوان "الغزل والنسيج بين الواقع والمأمول".

ويشهد المؤتمر الذي يستمر يومين، تفعيل البروتوكول الموقع من 6 نقابات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

يحضر المؤتمر الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة، ممثلا عن وزير قطاع الأعمال العام، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، والدكتور بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالى بلبنان، عبد الفتاح إبراهيم الأمين العام للاتحاد العربى للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بمصر، فضلا عن ممثل عن الاتحاد العالمي للنقابات ولفيف من القيادات العمالية والتنفيذية بقطاع الغزل والنسيج و مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .



