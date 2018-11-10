"فيسبوك" تطلق تطبيق جديد لمنافسة "TikTok".. تعرف عليه

كشفت شركة "فيس بوك" عن تطبيق جديد يحمل اسم "لاسو"، وهو تطبيق فيديو مدته 15 ثانية وأصبح شائعًا بشكل متزايد في الولايات المتحدة، لمنافسة تطبيق TikTok.





ويعمل تطبيق "لاسو" الجديد من فيس بوك بنفس الطريقة التى يعمل بها TikTok تمامًا، إذ يقوم المستخدمين بتسجيل الفيديو فى 15 ثانية، ويمكن إضافة أنغامهم المفضلة للعب فى الخلفية، وصرح فيس بوك لـ Business Insider بأن المستخدمين سيتمكنون من الاختيار من بين الملايين من الأغانى.





وتم تسريب تقارير حول تطوير فيس بوك لتطبيق "لاسو" من قبل "تك كرانش" قبل أسبوعين، وقالت المصادر للموقع فى ذلك الوقت، إنه تم تصميمه من أجل المراهقين والمرح والمضحك ويركز على الإبداع.



