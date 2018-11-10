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"فيسبوك" تطلق تطبيق جديد لمنافسة "TikTok".. تعرف عليه

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:18 ص
فيسبوك تطلق تطبيق جديد لمنافسة TikTok.. تعرف عليه
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كشفت شركة "فيس بوك" عن تطبيق جديد يحمل اسم "لاسو"، وهو تطبيق فيديو مدته 15 ثانية وأصبح شائعًا بشكل متزايد في الولايات المتحدة، لمنافسة تطبيق TikTok.

ويعمل تطبيق "لاسو" الجديد من فيس بوك بنفس الطريقة التى يعمل بها TikTok تمامًا، إذ يقوم المستخدمين بتسجيل الفيديو فى 15 ثانية، ويمكن إضافة أنغامهم المفضلة للعب فى الخلفية، وصرح فيس بوك لـ Business Insider بأن المستخدمين سيتمكنون من الاختيار من بين الملايين من الأغانى.

وتم تسريب تقارير حول تطوير فيس بوك لتطبيق "لاسو" من قبل "تك كرانش" قبل أسبوعين، وقالت المصادر للموقع فى ذلك الوقت، إنه تم تصميمه من أجل المراهقين والمرح والمضحك ويركز على الإبداع.

يذكر أن فيس بوك أطلقت تطبيق "لاسو" بشكل هادئ، دون تصريح رسمى من الشركة على موقعها الإلكترونى، وعند سؤاله عن الإصدار الجديد من قبل Business Insider ، قال متحدث باسم Facebook: "نحن متحمسون بشأن الإمكانات هنا، وسنعمل على جمع التعليقات من الأشخاص ومنشئى المحتوى".
المزيد عن: لاسو عالم التقينة عالم التقنية تكنولوجيا تقنية
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