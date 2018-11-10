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موانئ البحر الأحمر: تصدير 30 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:22 ص
موانئ البحر الأحمر: تصدير 30 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا
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كرستينا عياد
 
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر انتظام الحركة الملاحية بموانيها الست بالثلاث محافظات ( السويس، البحر الاحمر، جنوب سيناء ) مع انتظام حركة وصول وسفر الركاب واعمال الشحن والتفريغ على الارصفة.

وشدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة على مديرى الموانى بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة ALBA وعلى متنها 30 الف طن فوسفات متجهة الى الهند كما يستقبل الميناء ثلاث سفن وهى محبة والحرية ونما اكسبريس بينما يشهد ميناء نويبع وصول وسفر السفينتين ايلة وبريدج فيما يستقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة.
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