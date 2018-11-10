موانئ البحر الأحمر: تصدير 30 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر انتظام الحركة الملاحية بموانيها الست بالثلاث محافظات ( السويس، البحر الاحمر، جنوب سيناء ) مع انتظام حركة وصول وسفر الركاب واعمال الشحن والتفريغ على الارصفة.





وشدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة على مديرى الموانى بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.



