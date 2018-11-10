مهندس بالعاصمة الجديدة: نظام العمل في المشروع يسير وفق المعايير العالمية
السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:20 صهدى عبدالرازق
قال المهندس إيهاب، أحد المهندسين العاملين بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، إنه يبلغ 33 عام، ويعمل مدير تنفيذي تابع لوزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار "إيهاب"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه كان يعمل في الخارج، وعاد لبلده لاستكمال رحلته في مصر، مؤكدًا أن معايير العمل في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تسير وفقًا للمعايير العالمية، ولا يوجد اختلاف في نظام العمل بين مصر والخارج.
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