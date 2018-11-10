ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مهندس بالعاصمة الجديدة: نظام العمل في المشروع يسير وفق المعايير العالمية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:20 ص
مهندس بالعاصمة الجديدة: نظام العمل في المشروع يسير وفق المعايير العالمية
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال المهندس إيهاب، أحد المهندسين العاملين بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، إنه يبلغ 33 عام، ويعمل مدير تنفيذي تابع لوزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار "إيهاب"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه كان يعمل في الخارج، وعاد لبلده لاستكمال رحلته في مصر، مؤكدًا أن معايير العمل في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تسير وفقًا للمعايير العالمية، ولا يوجد اختلاف في نظام العمل بين مصر والخارج.
المزيد عن: مهندسين العاصمة الجديدة العاصمة الإدارية أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
-
x
16:50
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
20:30
-
سموحة
الانتاج الحربي
-
x
18:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 11:50:04 AM