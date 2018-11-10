مهندس بالعاصمة الجديدة: نظام العمل في المشروع يسير وفق المعايير العالمية

قال المهندس إيهاب، أحد المهندسين العاملين بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، إنه يبلغ 33 عام، ويعمل مدير تنفيذي تابع لوزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة.



