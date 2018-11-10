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في مداهمات أمنية.. ضبط 13 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص بالجيزة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:15 ص
في مداهمات أمنية.. ضبط 13 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص بالجيزة
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إيمان عبد العاطي
 

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

 

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

 

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 37 متهما بحوزتهم 2353 جرام حشيش، 46 جرام هيروين، 970 قرصا مخدرا، 900 جرام الأستروكس، 200 جرام أفيون، وفي مجال قضايا الأسلحة ضبط 9 متهمين "9 قضية دفاع" بحوزتهم 9 فرد محلي الصنع، طبنجة عيار 9 ملم، 14 طلقة مختلفة الأعيرة النارية، 3 بنادق آلية.

 

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.


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