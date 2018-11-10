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عبد الله السعيد يندب حظه (صور)

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:12 ص
عبد الله السعيد يندب حظه (صور)
عبد الله السعيد
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الفجر الرياضي
 
ظهر عبد الله السعيد صانع ألعاب أهلي جدة السعودي وهو يندب حظه لخسارة فريقه بهدفين نظيفين أمام القادسية في الدوري السعودي.

وندب عبد الله السعيد حظه لضياع إحدى الفرص المحققة في الشوط الثاني من مباراة الأهلي والقادسية في الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك عبد الله السعيد بشكل أساسي في مباراة الأهلي والقادسية، ولم يظهر بالمستوى المأمول وخرج بعد استقبال الهدف الأول وشارك أيمن خليف بدلًا منه.


وتجمد رصيد أهلي جدة وعبد الله السعيد عند 19 نقطة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فيما رفع القادسية رصيده إلى 7 نقاط.

عبد الله السعيد يندب حظه (صور)
عبد الله السعيد يندب حظه (صور)
عبد الله السعيد يندب حظه (صور)
المزيد عن: عبد الله السعيد اهلي جدة القادسية الدوري السعودي الاهلي اخبار الرياضة اليوم
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