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ضبط 76 منشأة سياحية مخالفة في الطائف

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:03 ص
ضبط 76 منشأة سياحية مخالفة في الطائف
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الفجر السعودي
 
ضبط مفتشو التراخيص والجودة بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف 76 مخالفة بالمنشآت السياحية في أنحاء المحافظة، وذلك خلال الجولات الرقابية الميدانية التي تَمّ تنفيذها على الوحدات السكنية ووكالات السفر.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد ، أنَّ الجولات الميدانية شملت متابعة تراخيص ممارسة النشاط، ومستوى النظافة والخدمات المقدمة للنزلاء، وتوفر وسائل الأمن والسلامة والخدمات العامة.

وأكد أنه تَمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وذلك وفق الأنظمة واللوائح التنظيمية بالهيئة، وأهاب بالمستثمرين الالتزام بالأنظمة في ظلّ حرص هيئة السياحة على دعم الاستثمارات القائمة في كافة النشاطات السياحية.

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