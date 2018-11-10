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محمد ممدوح عن رحيل حمدي قنديل: "انطفأ قنديل الصحافة"

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:52 ص
محمد ممدوح عن رحيل حمدي قنديل: انطفأ قنديل الصحافة
محمد ممدوح وحمدي قنديل
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الفجر الفنى
 
نعى الفنان محمد ممدوح، وفاة الإعلامي الكبير حمدي قنديل، والذي وافته المنية يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر الماضي.

ونشر ممدوح صورة لحمدي قنديل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ونعاه قائلاً: "انطفأ قنديل الصحافة المضيء للحق والنزاهة، أعتقد أن صاحبة الجلالة سوف تسقط دموعها بحق على رحيل الشريف، حمدي قنديل".

يذكر أن آخر أعمال محمد ممدوح الفنية كانت فيلم "عيار ناري" والذي تم عرضه لأول مرة بفعاليات النسخة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، وشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما المصرية، منهم أحمد الفيشاوي، روبي، تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.
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