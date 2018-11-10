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حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازة 30 زجاجة خمور بمدينة نصر

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:52 ص
حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازة 30 زجاجة خمور بمدينة نصر
متهم
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عمرو محمد
 
أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، تحت إشراف تامر العربي المحامي العام، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازته 30 زجاجة تحوى سائل مخدر وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أنها قد تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط المتهم "حامد.ن" 35 سنة عاطل، حال استقلاله السيارة رقم "م ن ط 729"، صيني الصنع بالمنطقة سكنه وبحوزته، "30 زجاجة تحوى سائل الكيتامين المخدر، مبلغ مالي 2540 دولارا، 205 آلاف جنيه.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاته، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
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