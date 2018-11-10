"الهلال الأحمر الإماراتي" يوزع مساعدات غذائية في المكلا اليمنية

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 7 أطنان من المواد الغذائية والسلع الأساسية على المواطنين اليمنيين ذوي الاحتياجات الخاصة التابعين لجمعية الضياء للمكفوفين بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية.





واستفاد أكثر من ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة من توزيعات الهلال الأحمر التي تهدف الى تخفيف وطأة معاناتهم وذويهم نتيجة تفاقم الأوضاع المعيشية وتردي الوضع الاقتصادي الذي تسببت فيه ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.





وتولي هيئة الهلال الأحمر الاماراتي ذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن اهتماماً خاصاً انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على هذه الشريحة الهامة وتشجيعا لهم ومساعدتهم على تقديم ما لديهم من قدرات وإبداع ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم.