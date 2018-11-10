عاجل.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم

واصل الذهب في السوق المحلي المصري، تراجعه، في بداية التعاملات اليوم السبت 10-11-2018، بقيمة تتراوح ما بين 4 إلى 5 جنيهات، متأثرة بالتراجع الذي يشهده المعدن على الصعيد العالمي، حيث انخفضت الأوقية إلى 1207 دولار.





وجاءت أسعار الأعيرة المختلفة بعد التراجع، سجل عيار 21 سعر 605 جنيهات، وعيار 18 سعر 519 جنيها، في حين شمل التراجع عيار 24 مسجلاً 691 جنيها.





وسجل الجنيه الذهب نحو 4840 جنيها.



