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"الأرصاد": البحران الأحمر والمتوسط وسيلة حماية لمصر من الظواهر الجوية الحادة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:42 ص
الأرصاد: البحران الأحمر والمتوسط وسيلة حماية لمصر من الظواهر الجوية الحادة
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هدى عبدالرازق
 
قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرار نسبي في حالة الطقس، موضحا أن فرص سقوط الأمطار ستنحصر خلال الـ 48 ساعة على السواحل الشمالية.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، والصباح الباكر، ناصحا المواطنين بارتداء ملابس شتوية في تلك الأوقات.

وأوضح أن الدول التي تتعرض لظواهر جوية حادة يحدث نتيجة التغيرات المناخية، منوها بأن البحرين الأحمر والمتوسط يعدان وسيلة حماية لمصر من تلك الظواهر الجوية الحادة.
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