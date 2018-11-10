"الأرصاد": البحران الأحمر والمتوسط وسيلة حماية لمصر من الظواهر الجوية الحادة

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرار نسبي في حالة الطقس، موضحا أن فرص سقوط الأمطار ستنحصر خلال الـ 48 ساعة على السواحل الشمالية.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، والصباح الباكر، ناصحا المواطنين بارتداء ملابس شتوية في تلك الأوقات.



