"المرور": انتظام وانسيابية في حركة السيارات بالقاهرة والجيزة



قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات، وباقي المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية ويوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.

شهدت معظم شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح السبت 10 نوفمبر، حالة من الانتظام المروري والانسيابية في حركة السيارات.وظهرت السيولة المرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى أحمد حلمي مرورًا بموقف عبود، ومحطة فكتوريا، وميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط البلد للمؤسسة وطريق إسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية بجميع الطرق والشوارع الرئيسية، كما يشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، وأيضا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.