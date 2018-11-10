بدء توفد القيادات للمشاركة في ذكرى الأربعين لمثلث الرحمات دير دميانة (صور)

بدأ توافد الأباء الأساقفة والكهنة المشاركين إلى دير دميانه ببلقاس لتقديم واجب العزاء في ذكرى الأربعين على روح الراحل الانبا بيشوى مطران دمياط والبراري وكفرالشيخ وسكرتير المجمع المقدس السابق ورئيس دير القديسة دميانة استعدادًا لبدء القداس الإلهى لذكرى الأربعين لنيافة الأنبا بيشوى.



ووصل الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية ومحافظ الدقهلية السابق الدكتور أحمد الشعراوي ومدير أمن الدقهلية اللواء محمد حجى ومدير مباحث الدقهلية اللواء محمد شرباش ووكيل أوقاف الدقهلية ومختار الخولى السكرتير العام ووصل الأنبا بولا أسقف طنطا والأنبا يؤنس أسقف أسيوط.