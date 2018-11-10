ميدو يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي والزمالك ويهنئ الترجي بكأس إفريقيا

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق لنادي وداي دجلة، أنه من الصعب أن يؤازر مشجع زملكاوي فريق الأهلي في أي بطولة يشارك فيها الفريق الأحمر.





وكتب "ميدو" عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " سيبكوا من الناس المياسين اللي يقعدوا يقولولكوا الوحدة الوطنية ولازم الزمالكاويه يشجعوا الاهلي والكلام ده..مفيش كده في العالم نهائي والكلام ده مش موجود وحلاوة الكورة انك لما تتغلب لازم تستحمل اللي هيحصلك وتبقى شايل هم هتروح تاني يوم الشغل ازاي والكلام اللي هتسمعه".





وواصل: "ده كلام موجود في العالم كله وأي حد يقولك غير كده اعرف انه مش بتاع كوره أو بيستهبل!! ماتخليش الناس القديمة تفهمك كلام غلط هما اول ناس مابيعملوش بيه!! مال الوحدة الوطنية ومال الزمالك والأهلي؟؟الزمالكاويه بيشجعوا الزمالك بس والأهلاوية بيشجعوا الاهلي بس..كل جماهير نادي بتشجع فريقها".





وأكمل: "عايزين يلغوا اجمل حاجه في الكوره وهي قعدة القهوة تاني يوم وتريقة الناس على بعض وفي الآخر يقوموا حبايب!! عايزين تلغوا السبب الرئيسي اللي خلى الكوره اللعبه الشعبيه الأولى في العالم؟؟".





وأردف: "في التسعينات وأنا عيل صغير بروح المدرج في كل ماتشات الزمالك فاكر اياميها اتغلبنا ٣ من الترجي في تونس وهادي بن رخيصه الله يرحمه ضرب حسين السيد بالبوكس فجمهور الاهلي غنى لنا في المدرج كريستال الذره الشهيه ٣ تجوال وبنيه وده كان اعلان مشهور جدا بتاع زيت ذره اياميها!!".





وتابع: "بعد أسبوع الاهلي أتغلب ٤ من الرجاء المغربي فجمهور الزمالك في ماتش الزمالك والقناة في ستاد القاهرة غنالهم يا حلوه يا بلحه يا مقمعه الاهلي راجع باربعه.. ده جمال الكوره وحلاوتها وطول عمر مصر كده ماتسمعوش كلام الناس اللي بيمثلوا اللي عايزين يزيفوا التاريخ وهما اول ناس غلاويين!!".





وواصل: "عموما ربنا يستر النهارده علشان انا بخاف من الماتشات اللي بتبقى في المواقف دي اللي هي بالزات بعد لما الاهلي يتغلب في ماتش كبير بيوم..انا رايح الاستاد النهارده توكلنا على الله..هووووووو زمالكاويييييي...#الزمالك".





واختتم: "في الآخر الكلام الجد بقى هارد لك للأهلي لعب بطوله كبيره واتغلب في النهائي من فريق كبير..مبروك لأخواتنا التوانسه وجمهور الترجي الكبير..مبروك لكابتن طارق دياب وكابتن نبيل معلول وصديقي العزيز هشام الخالصي..#ترجي_دولة".