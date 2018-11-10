ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران

السبت 10/نوفمبر/2018 - 08:36 ص
واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران
طباعة
وكالات
 
تعتزم واشنطن فرض عقوبات على إيران بعد إستهداف قطاعي النفط والمال، وذلك حسبما أعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، الجمعة، في مؤتمر صحفي عقده في بأريس .

وقال "أعتقد أنكم سترون المزيد من العقوبات مع الوقت وتطبيقا أشد صرامة لها".

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترمب التي انسحبت في مايو من اتفاق 2015 الذي يمنع إيران من امتلاك القنبلة الذرية، أعادت فرض كل العقوبات التي رفعت بعد تطبيقه.

وأضاف بولتون: "كان وقع العقوبات كبيراً على إيران. على الصعيد الاقتصادي العملة الإيرانية في أدنى مستوياتها، والتضخم هائل، والبلاد تشهد حالة من الركود". 

وتابع: "الهدف لا يزال خفض صادرات النفط الإيرانية. عملنا مع السعودية والإمارات ودول أخرى منتجة للنفط للتحقق من زيادة الإنتاج وعدم تأثير ذلك على الزبائن الذين يشترون النفط الإيراني".

وكان الاتفاق النووي أبرم في فيينا في 14 تموز/يوليو 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) ثم ألمانيا.

وسمح بإنهاء عزلة طهران الطويلة من خلال رفع قسم من العقوبات الاقتصادية الدولية. في المقابل وافقت إيران على الحد من برنامجها لضمان عدم سعيها لحيازة السلاح النووي.

وفي 8 مايو الماضي، أعلن ترمب الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران.

وفي سياق آخر، فنّد بولتون فكرة أن الولايات المتحدة انعزالية، قائلاً إن قرار ترمب المشاركة في الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى يظهر "التزامه بالدفاع المشترك".

وأضاف بولتون أنه على مدار تاريخ الولايات المتحدة "لم نكن انعزاليين قط".

وردا على سؤال بشأن القرار الأميركي الانسحاب من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، قال بولتون إن التقدمات التكنولوجية غطت على المعاهدة منذ إبرامها في ثمانينيات القرن الماضي. وأكد بولتون أن روسيا تنتهك المعاهدة، الأمر الذي تنفيه موسكو.

المزيد عن: عقوبات جديدة ترامب ايران امريكا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
-
x
16:50
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
14:45
-
سموحة
الانتاج الحربي
-
x
18:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 8:40:01 AM