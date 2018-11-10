تقرير: تراجع السياحة في قطر العام الجاري إلى أكثر من 26 %

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تراجعت السياحة الوافدة إلى قطر بنسبة بلغت 26.5% على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية حديثة.





وجاء في تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، وفقاًُ "العين الإخبارية" على نسخة منه، الأربعاء، أن 1.328 مليون سائح عربي وأجنبي زاروا قطر في أول 9 أشهر من 2018.





وتراجعت السياحة الوافدة لقطر، بنحو 477 ألف سائح مقارنة مع 1.805 مليون سائح عربي وأجنبي زاروا قطر في الشهور التسعة الأولى من 2017.





وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.





وتعد صناعة السياحة واحدة من أبرز القطاعات التي تضررت بفعل مقاطعة قطر، وهبطت لمستويات متدنية، وأفشلت خططا للدوحة للصعود بعدد السياح الأجانب.





والشهر الماضي، أقر مسؤول حكومي قطري، بأن السياحة الوافدة لبلاده ستظل تعاني 3 سنوات مقبلة، بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب.





وقال حسن عبدالرحمن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة القطري، في مقابلة مع وكالة بلومبيرج الأمريكية، إن تراجع القطاع السياحي القطري يعود إلى توقف حركة السياحة القادمة من السعودية ودول خليجية.





وأضاف أن إشغالات الفنادق تراجعت 60% في النصف الأول العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2017، كما هبط إشغال الغرف 16% خلال الفترة نفسها.





وقال الإبراهيم، إن استراتيجية قطر تركز على الأسواق الإقليمية، لكن القطاع يحتاج إلى ما بين عامين وثلاثة أعوام ليتعافى من التراجع في أعداد السائحين.





وفي محاولة منها لتعويض فقدان السياحة الوافدة، خففت الدوحة شروط الحصول على تأشيرة دخولها، وسعت إلى الدخول في شراكات لجذب سائحين من روسيا والصين والهند.



