عاجل| بيان هام من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم السبت.. وسقوط أمطار على هذه المحافظات (درجات الحرارة المتوقعة)

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة لقرائها ومتابعيها، بنشر حالة الطقس على مدار الساعة ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات جمهورية مصر العربية، ومتابعة خبراء هيئة الأرصاد أولًا بأول، وهيئة الأرصاد، وذلك لوصول كافة المعلومات للقراء من المصادر الرسمية المختصة.





وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني، توقعاتها لحالة الطقس، اليوم السبت 10 نوفمبر.





ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء، ومتوسطة الشدة على القاهرة، وخفيفة على شمال الصعيد.





وكان الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، قال إن درجات الحرارة وكمية الأمطار تختلف من مكان لآخر حسب طبيعة المكان، مشيرًا إلى أن مدينتي السادس من أكتوبر والتجمع الخامس تتمتع ببرودة أكبر نظرًا لاتساع المكان.





وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، أن سقوط الأمطار سيستمر على السواحل الشمالية، وسقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين، وأنه في نهاية غد السبت ستنحصر الأمطار على السواحل الشمالية حيث تكون خفيفة.





وطالب رئيس الأرصاد الجوية، السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر في حال غياب الرؤية وسقوط الأمطار، ونصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خاصة في الفترة الليلية.



