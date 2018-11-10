إشادة أمريكية بجهود تونس في مجال مكافحة الإرهاب والتوقّي منه

جرى الجمعة بمقر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب برئاسة الحكومة بالقصبة، لقاء بين رئيس اللجنة، المختار بن نصر، ومساعد منسق مكافحة التطرف العنيف بمكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، كريستوفر هارنيش.





وشكّل اللقاء مناسبة للتعريف بمهام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومحاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرّف والإرهاب، وفق بلاغ صادر عن اللجنة جاء فيه أيضا أنه تم كذلك بحث أوجه التعاون المشترك بين لجنة مكافحة الإرهاب ومكتب مكافحة الإرهاب التابع للخارجية الأمريكية.





وقد أكّد بن نصر خلال المحادثة على "أهمية تطوير برامج التعاون في مجال تنمية القدرات الوطنية لمختلف الأطراف المتدخلة في مجال الوقاية من التطرف العنيف".





من جهته أشاد المسؤول الأمريكي في هذا الخصوص ب"الجهود التي ما إنفكت تبذلها تونس في مجال مكافحة الإرهاب والتوقّي منه". كما عبّر عن استعداد بلاده لمزيد دفع التعاون الثنائي في هذا المجال.





يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أحدثت بموجب الفصل 66 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.



