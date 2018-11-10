احباء ترجي الرياضي التونسي يحتفلون بتتويج ناديهم

احتفلت جماهير مدارج الملعب الاولمبي برادس مساء الجمعة بتتويج الترجي الرياضي بلقب كاس افريقيا للاندية البطلة بعد فوزه على الاهلي المصري بثلاثية نظيفة في عرس رياضي افريقي بهيج حضره رئيس الحكومة يوسف الشاهد وجياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واحمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم فضلا عن قرابة 60 الف متفرج .





واطلق احباء الاحمر والاصفر العنان لحناجرهم للاحتفال بلقب عزيز على شيخ الاندية التونسية الذي اثبت احقيته بالتتويج بتدارك خسارته في مباراة الذهاب ببرج العرب 3_1 .





وانطلقت افراح اسرة الترجي الرياضي بهذا الظفرالرياضي الهام من دكة الاحتياط مرورا بالمدارج وذلك مباشرة بعد الهدف الثالث الذي سجله انيس البدري بعد هدفي سعد بقير وكان الهدف الثالث بمثابة الضربة القاضية التي عصفت باحلام الاهلي المصري ووضعت ممثل كرة القدم التونسية في مونديال الاندية بين عمالقة اندية العالم.





وصعد لاعبو الترجي فوق اخشاب المرمى وسط تشجيعات واهازيج الجماهير التي اطلقت حناجر صوتها للاهازيج والغناء في حالة من الهستيربا الجماعية جمعت ببن العناق والبكاء من شدة الفرح.





وحمل لاعبو الترجي فوق الاعناق وكذلك الشان لقائد الكتيبة الترجية معين الشعباني وقام جميعهم بدورة شرفية تاريخية تحت دخان الشماريخ التي غطت سماء رادس محتفلين بالتتويج.





وبمجرد اعلان الحكم الاثويبي تيسيما عن نهاية مباراة الترجي والاهلي بتتويج ممثل كرة القدم التونسية باللقب القاري الذي اهله لمونديال الامارات خرج احباء الترجي في عدد من شوارع وساحات تونس العاصمة للاحتفال بالتتويج التاريخي للنادي الذي يستعد للاحتفال بمئاويته العام المقبل.



