رئيس الفيفا جياني انفنتينو يهنئ الترجي " مبروك"

قال جياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " مبروك ' بلغة عربية مهنئا الترجي الرياضي التونسي بتتويجه بلقب كاس رابطة ابطال افريقيا بعد ان تابع مباراة اياب الدور النهائي مساء الجمعة بملعب رادس.





وتحدث انفنتينو بعد ان حضر مراسم التتويج في تصريح صحفي تلفزي مقتضب باللغة الفرنسية عن مباراة الدور النهائي مؤكدا انها كانت جميلة وشديدة التنافس بين فريقين قويين .





وقال "جئت بصفة مفاجاة الى تونس لحضورالدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لاني احب كرة القدم ". (وات)



