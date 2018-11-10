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2018 لم تبتسم للأهلي.. بطل مصر يخسر أول لقب قاري في "السنوات الزوجية"

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:40 ص
2018 لم تبتسم للأهلي.. بطل مصر يخسر أول لقب قاري في السنوات الزوجية
الاهلي
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علاء خليف
 

خسر فريق الأهلي المصري لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، وذلك بعدما تفوق بطل تونس بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنهائي البطولة القارية.

 

وفشل الأهلي صاحب الرقم القياسي في مرات التتويح بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 ألقاب، في حصد اللقب القاري للعام الثاني على التوالي، وللمرة الرابعة في تاريخه.

 

ولأول مرة يفشل الأهلي في حصد لقبًا قاريًا في "السنوات الزوجية" حيث كانت دائمًا تأتي خسارة الأهلي للألقاب القارية في السنوات الفردية، وتكرر ذلك أعوام 1983 عندما خسر لقب دوري أبطال إفريقيا أمام كوتوكو الغاني، وعام 2007 وخسر لقب دوري الابطال أمام النجم الساحلي التونسي، وعام 2017 وخسر لقب البطولة نفسها أمام الوداد المغربي.

 

ورفضت 2018 أن تبتسم للأهلي وخسر اللقب الإفريقي للمرة الأولي في سنة زوجية أمام الترجي التونسي مساء أمس.

 

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