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مصادر بـ"الوفد" تكشف لـ"الفجر" موعد إعلان نتائج انتخابات الهيئة العليا للحزب

السبت 10/نوفمبر/2018 - 03:56 ص
مصادر بـالوفد تكشف لـالفجر موعد إعلان نتائج انتخابات الهيئة العليا للحزب
انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد
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ميسون أبو الحسن
 
أفادت مصادر مسؤولة بحزب الوفد، بأن انتخابات الهيئة العليا، شهدت إقبالا غير مسبوقًا وفعالة، مشيرة إلى أن أي شخص سيفوز سيكون لصالح الحزب، والعمل لصالح مصر والحياة السياسية.

وأكدت المصادر لـ"الفجر"، أن نتائج انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، ستظهر 5 فجرا، بعد الانتهاء من أعمال الفرز التي ما زالت مستمرة حتى الآن.

وأكدت مصادر بحزب الوفد، في تصريحات سابقة، أن المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، تشير إلى تقدم قائمة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب.

وأوضحت المصادر لـ"الفجر"، أن أعمال الفرز ما زالت مستمرة، ونسب التصويت الصحيحة أقل من الباطلة حتى الآن.

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