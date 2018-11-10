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خطوبة نجل هاني شاكر بحضور الأهل.. وهكذا علق أمير الغناء العربي (صور)

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:56 ص
خطوبة نجل هاني شاكر بحضور الأهل.. وهكذا علق أمير الغناء العربي (صور)
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يارا أحمد
 

أقيم مساء أمس حفل خطوبة شريف نجل النجم هاني شاكر، نقيب الموسيقيين علي نوران هاني عمر، في حفل بحضور الأهل. 


وكتب هاني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ألف مبروك خطوبة ابني حبيبي شريف علي حبيبتي نوران هاني عمر ابنه اللواء هاني عمر وكيل محافظ البنك المركزي ربنا يسعدهم ويبارك فيهم إن شاء الله".


خطوبة نجل هاني شاكر بحضور الأهل.. وهكذا علق أمير الغناء العربي (صور)
خطوبة نجل هاني شاكر بحضور الأهل.. وهكذا علق أمير الغناء العربي (صور)
خطوبة نجل هاني شاكر بحضور الأهل.. وهكذا علق أمير الغناء العربي (صور)
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