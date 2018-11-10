بعد تأهل الترجي.. تاريخ "باهت" للأندية التونسية في كأس العالم للأندية؟

نجح فريق الترجي الرياضي التونسي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعدما تفوق على الأهلي المصري بنتيجة 4-3 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب في نهائي البطولة.

وبعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا يصعد الترجي التونسي بشكل رسمي إلى بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، وهي البطولة التي ستقام في الإمارات في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وستكون مشاركة الترجي التونسي في بطولة كأس العالم للأندية 2018، هي المشاركة الثالثة للأندية التونسية في البطولة العالمية بعد مشاركة النجم الساحلي التونسي عام 2007، والترجي عام 2011.

وجاءت مشاركات الاندية التونسية في بطولة كأس العالم للأندية كالتالي:

2007:

شارك فريق النجم الساحلي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية 2017 ، وفاز في مباراته الأولى على باتشوكا المكسيكي بهدف دون رد، وخسر في لقاء الدور نصف النهائي أمام بوكا جونيور الأرجنتيني بهدف نظيف، وفي لقاء تحديد المركز الثالث خسر بطل تونس بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح أمام أوراوا الياباني واكتفي بالمركز الرابع.

2011:

شارك الترجي التونسي في بطولة كأس العالم للأندية عام 2011، واستهل مشواره في البطولة بمواجهة السد القطري وخسر بنتيجة 2-1، ثم واجه فريق مونتيري المكسيكي في لقاء تحديد المركز الخامس وخسر 3-2، ليكتفي بالمركز السادس.