تعرف على منافس الأهلي في دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا

خسر النادي الأهلي المصري ضد منافسه نادي الترجي التونسي، بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيخوض الفريق المصري دوري أبطال أفريقيا في النسخة القادمة من الدور ال32، حيث سينتظر الفائز من ناديي جيما كينيما الأثيوبي وأساس تيليكوم الجيبوتي من دور ال64.

فيما أعلن الإتحاد الأفريقي أن الفائز بهذا النسخة سوف يشارك مباشرة من دور المجموعات، ولن يشارك في دور ال32 من البطوبة.