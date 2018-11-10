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إبراهيم فايق: الأهلي يحتاج لمدير فني وتدعيمات قوية في يناير تصنع الفارق

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:46 ص
إبراهيم فايق: الأهلي يحتاج لمدير فني وتدعيمات قوية في يناير تصنع الفارق
كارتيرون
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رامي بشاي
 

علق الإعلامي إبراهيم فايق على فوز الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا العام، بعدما نجح في الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة.

 

وقال فايق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ‏"هاردلك للأهلي وجماهيره.. بطولة يسأل عن ضياعها كارتيرون أولا بتشكيل خاطيء من البداية وبطريقة لعب مطموسة الهوية وبقراءة سيئة وتبديلات متأخرة.. ثانيا لاعبي الأهلي جميعا بلا استثناء.. ثالثا اتحاد كرة ضعيف سمح للاتحاد التونسي من خلال الكاف ان يمارس ضغوطا غريبة على الاهلي وتركه دون دعم".

 

وأضاف: "‏أخيرا.. مبروك للترجي وجماهيره ولاعبيه.. بلا شك استحق الفوز.. اما الأهلي فيحتاج لمدير فني وتدعيمات قوية في يناير تصنع الفارق".

 

المزيد عن: مدير فني رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة ابراهيم فايق
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