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خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:45 ص
خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

احتفل الفنان خالد عجاج بزفاف ابنته مريم علي  المهندس إسلام خضير وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى. 

وكان ضمن هؤلاء الحضور مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري والإعلامية بوسي شلبي والمنتج أحمد أيوب والمطرب أمير عبد الله والكاتبان الصحفييان حسن عبد الفتاح وأحمد حنفي والإعلامي تامر أمين والإعلامي طارق علام والمذيع الشهير ممدوح موسى. 

خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
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