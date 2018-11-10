خالد عجاج يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم ونجمات الفن (صور)
السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:45 صعبدالحافظ حمدي
احتفل الفنان خالد عجاج بزفاف ابنته مريم علي المهندس إسلام خضير وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وكان ضمن هؤلاء الحضور مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري والإعلامية بوسي شلبي والمنتج أحمد أيوب والمطرب أمير عبد الله والكاتبان الصحفييان حسن عبد الفتاح وأحمد حنفي والإعلامي تامر أمين والإعلامي طارق علام والمذيع الشهير ممدوح موسى.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما زفاف دراما خالد عجاج الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن ابنته