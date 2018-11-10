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رغم خسارة اللقب الإفريقي.. خزينة الأهلي تنتعش بـ22 مليون جنيه

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:26 ص
رغم خسارة اللقب الإفريقي.. خزينة الأهلي تنتعش بـ22 مليون جنيه
الاهلي
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علي نبوي
 

يحصل النادي الأهلي، على مبلغ مليون وربع المليون دولار بعدما احتل الوصيف في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وخسر الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا عقب السقوط أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة.

 

وستحصد خزينة الأهلي 22 مليون جنيه من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعد احتلاله المركز الثاني فيما يحصل الترجي على 2 مليون ونصف المليون دولار أي ما يعادل 44 مليون جنيه.

 

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