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أول تعليق من رؤوف خليف بعد تتويج الترجي بدوري أبطال إفريقيا

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:06 ص
أول تعليق من رؤوف خليف بعد تتويج الترجي بدوري أبطال إفريقيا
الترجي
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رامي بشاي
 

تحدث التونسي رؤوف خليف، المعلق الرياضي بقنوات bein sport عن فوز الترجي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق الأهلي المصري

 

وكتب خليف عبر حسابه السخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "‏الف مبروك للترجي وجماهير المكشخة التتويج بدوري ابطال افريقيا للمرة الثالثة وحظ اوفر للاهلي و جماهيره. مبروك لتونس".

 

يذكر أن الترجي نجح في الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ليتوج الفريق التونسي ببطولة دوري الأبطال الأفريقي لهذا العام.

 

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