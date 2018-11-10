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عاجل.. حقيقة استقالة باتريس كارتيرون بعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:30 ص
عاجل.. حقيقة استقالة باتريس كارتيرون بعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي
كارتيرون
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علي نبوي
 

نفى محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما تردد عن استقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأحمر من منصبه عقب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.

 

وأكد يوسف بان المدرب اعتذر فقط عن حضور المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، لكن البعض فسرها بطريقة خاطئة.

 

وتوج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في إياب نهائي البطولة.

 

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