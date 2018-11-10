نبيل الحلفاوي بعد خسارة الأهلي لقب إفريقيا: "الترجي استحق الفوز"





حرص الفنان نبيل الحلفاوي على تهنئة نادي الترجي التونسي بعد فوزه ببطولة إفريقيا بعد انتصاره على النادي الأهلي بـ٣ أهداف نظيفة، مؤكدًا استحقاقه الفوز.