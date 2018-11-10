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نبيل الحلفاوي بعد خسارة الأهلي لقب إفريقيا: "الترجي استحق الفوز"

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:16 ص
نبيل الحلفاوي بعد خسارة الأهلي لقب إفريقيا: الترجي استحق الفوز
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شيماء عطية
 

حرص الفنان نبيل الحلفاوي على تهنئة نادي الترجي التونسي بعد فوزه ببطولة إفريقيا بعد انتصاره على النادي الأهلي بـ٣ أهداف نظيفة، مؤكدًا استحقاقه الفوز.


وغرد "الحلفاوي" عبر حسابه بموقع "تويتر": "‏‏مبروك للترجي بطولة أفريقيا.. استحق الفوز".


وأضاف: "‏الأهلي لم يقدم اليوم أوراق اعتماد البطولة.. لا فرص ضائعة ولا تهديد للمرمى التونسي فضلًا عن سلبية نصف الفريق في الهدف الأول وكذلك أخطاء الثاني والثالث لم يلمع لاعب من الأهلي بمن فيهم الشناوي".



نبيل الحلفاوي بعد خسارة الأهلي لقب إفريقيا: "الترجي استحق الفوز"
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