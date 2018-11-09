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الجيش الأردني يشارك في عمليات الإنقاذ بمناطق السيول

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:46 م
الجيش الأردني يشارك في عمليات الإنقاذ بمناطق السيول
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أعلن الجيش الأردني أنه قواته تشارك حاليا في عمليات الإنقاذ، الجمعة، عقب تعرض البلاد لأمطار غزيرة وسيول جارفة أودت بحياة 7 أشخاص حتى الآن.

 

وقال مدير التوجية المعنوي في القوات المسلحة الأردنية العميد عودة الشديفات، إن الجيش يشارك في عمليات الإنقاذ في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن ناقلات جنود توجهت لإنقاذ مواطنين في منطقة الجفر.

 

وأضح الشديفات أن طائرات الاستطلاع تقوم بالتصوير والبث فورا، ويتم متابعتها في غرف العمليات، ليتم توجيه كل الفرق للأجهزة الأمنية إلى المناطق المتضررة.

 

وأشار إلى أن "آليات الهندسة والجرافات وناقلات الجنود وعددا من الطائرات والزوارق وطواقم الغواصين، أضحت كلها على أهبة الاستعداد نظرا للحالة الجوية السائدة".

 

وكانت الناطقة باسم الحكوم الأردنية جمانة غنيمات، أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع عدد وفيات الحالة الجوية السائدة إلى 7 وفيات.

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